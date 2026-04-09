一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を4月9日正午から10日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテル阪急インターナショナルが21,175円から、グランドニッコー東京台場が21,258円から、琉球ホテル＆リゾート名城ビーチが22,916円から、帝国ホテル大阪が26,160円から、ザ・プリンスパークタワー東京が31,794円から、ザ・カハラ・ホテル＆