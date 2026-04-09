デルタ航空は、2026年第1四半期（1〜3月期）の決算説明会を開催し、中東情勢を背景とした燃油費の急騰が業績に深刻な影響を及ぼしていることを明らかにした。第1四半期の総収益は142億米ドルと同四半期では過去最高を更新し、前年比9.4％増となった。税引前利益は5億3,000万米ドル、1株当たり利益は0.64米ドルと当初見通しの範囲内に収まった。一方、燃油費は1ガロンあたり平均2.62米ドルと、第1四半期開始時点の想定を約0.40米ド