9日午前10時ごろ、上越市頚城区西福島で送電線の鉄塔で作業していた男性(44)が地面に転落しました。男性は病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。 警察によりますと、死亡した男性は大分県の会社員で、上越市頚城区西福島の事業所敷地内において作業員8人と送電線の鉄塔の部品交換作業をしていたところ、鉄塔上で作業していた男性が約13m下の地面に転落したと見られています。 警察が、事故原因について調べて