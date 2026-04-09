北海道ニセコ町のホテルで、ボイラーの給油タンクから重油およそ２０００リットルが漏れ出たことが分かりました。従業員がポンプを作動させたままその場を離れたことが原因とみられています。北海道内でホテルなどを運営する鶴雅観光開発は、ニセコ町にあるホテル「ニセコ昆布温泉鶴雅別荘杢の抄」で４月７日、ボイラーの燃料用の重油およそ２０００リットルが漏れ、一部が周辺の川などに流出したと発表しました。