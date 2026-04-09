石川県能美市では、以前あった線路沿いに続く桜並木が今まさに散り際の美しさを放っています。能美市の辰口地区から寺井地区にかけておよそ10キロにわたって続く遊歩道の「健康ロード」は、かつて北陸鉄道能美線が走っていた場所です。今ではおよそ1200本のソメイヨシノが咲き誇る並木道となっていて、散歩コースとしても多くの人たちに親しまれています。9日に訪れた人は「綺麗。来て良かった」「この電車道をずっと歩けるのが楽