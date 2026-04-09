ドライヤーは同点打を浴び、大谷の勝ち星を消してしまった(C)Getty Imagesドジャースが現地時間4月8日、敵地でのブルージェイズ戦に3−4で敗れた。先発した大谷翔平が6回4安打1失点と好投したが、2点リードで迎えた7回に2番手で登板したジャック・ドライヤーが誤算だった。【動画】2番手の救援左腕ドライヤーがブルージェイズ打線に打ち込まれた地元紙『Orange County Register』のビル・ブランケット記者は自身のXで「7回、