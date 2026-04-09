NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。楽天は野手2選手を入れ替えました。2年目のゴンザレス選手は、今季初昇格。昨季は53試合で打率.229、4本塁打、19打点の成績を残しました。登録抹消となったのは、佐藤直樹選手。昨年の現役ドラフトでソフトバンクから移籍しました。新天地では、開幕1軍スタートし、3月29日のオリックス戦では移籍後初アーチを含む3安打の活躍をみせるなど、3試合で複数安打を記録。7試合の出場で打率.350、1