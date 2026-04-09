◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が「5番サード」で先発出場。相手先発・大谷翔平選手と3度対戦し、いずれも凡退となりましたが、チームは逆転勝利しました。岡本選手は初回に2アウト1塁2塁のチャンスで打席が回りますが、大谷選手に空振り三振に打ち取られ、先制点を逃します。1-3で迎えた7回、チームは大谷選手降板後を攻めこの回2得点で同点。3-3とし満塁で