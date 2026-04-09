左から：サントリービバレッジ＆フード 事業推進本部 新価値創造部長 大塚匠氏、サントリービバレッジ＆フード 事業推進本部 新価値創造部 課長 三谷恭平氏サントリービバレッジ＆フードは、「ウエルネスケア」「ムードシフト」の2つの価値軸を柱に、エリア毎の生活者インサイトを起点とした新商品開発をはじめとする新価値創造を推進し、ポートフォリオ拡充を加速させる。この方針は、昨年4月に新設した「新価値創造部」が中心と