テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（16日スタート／毎週木曜後9：00）の制作発表記者会見が行われ、主演の鈴木京香をはじめ、黒島結菜、宮世琉弥、遠藤憲一、沢村一樹らが登場した。【集合ショット】大勢のファンに囲まれて…笑顔で手を降る鈴木京香＆黒島結菜ら本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年７月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason２が