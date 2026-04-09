太さ直径1メートル以上とみられるソメイヨシノの木が根元から倒れ、横断歩道をふさいでいます。きょう午前5時半ごろ、国立市のJR南武線矢川駅前で「10メートルから15メートルくらいの桜の木が倒れている」と通行人の男性から通報がありました。木は、駅のロータリーに向かって横断歩道の上に倒れましたが、けが人はいませんでした。国立市の担当者「昔植えたときは細い木だったけど、経年でどんどん大きくなったことによって、上が