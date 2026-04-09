《人にぶつかっていないと、生きているかどうかよくわからなくなる》【写真】まさにコンビ愛…一大イベントを終えて抱き合うオードリーそんな一節が印象的な小説『青天』は、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭によるデビュー作だ。「アメフトに青春を捧げた男子高校生の苦悩や喜びを描いた小説です。2月20日の発売前から重版がかかり、現在では28万部を突破して異例のヒットとなっています」（スポーツ紙記者）なぜ、ここ