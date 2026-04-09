NHKと東日本高速道路（NEXCO東日本）は9日、相互の連携を強化し、災害時に迅速な取材活動の展開や、高速道路の被害状況、復旧情報を速やかに提供するため、連携協定を結んだ。【画像】NHK放送文化研究所が紹介電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方同局によると、地震などの大規模災害時には、高速道路が通行止めとなることで、取材現場である被災地へのアクセスに時間を要する課題があった。協定によって、緊急車両が高速