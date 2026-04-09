ホワイトハウスのレビット報道官は8日、アメリカとイランによる1回目の停戦協議が11日に行われると述べました。こうした状況を受けてイランは態度を硬化させていて、再びホルムズ海峡を封鎖したと宣言しました。イランのメディアは8日、「イスラエルが合意に違反してレバノンを攻撃している」として、イランは再び「ホルムズ海峡を完全に封鎖した」と報じました。また別のメディアは9日、イラン革命防衛隊の海軍が、ホルムズ海峡を