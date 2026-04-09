この先、半年間の消費者のマインドを示す「消費者態度指数」が3か月ぶりに悪化しました。下げ幅は、およそ6年ぶりの大きさです。内閣府が発表した3月の消費動向調査によりますと、この先半年間の消費者心理を示す「消費者態度指数」は前月より6.4ポイント悪化して33.3となりました。3か月ぶりの悪化で、新型コロナの影響でマイナス8.9ポイントとなった2020年4月以降で最大の下げ幅です。中東情勢の不透明感をうけたもので、内閣府