NHKは9日、2028年放送の大河ドラマのタイトルが「ジョン万」で、俳優の山崎賢人さん（31）がジョン万次郎（中浜万次郎）役で主演すると発表した。山崎さんは記者会見で「最高の作品をお届けしたい」と意欲を示した。脚本は連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などを手がけた藤本有紀さん。江戸時代に遠洋漁に出て漂流し、米国の捕鯨船に救出され渡米した万次郎が、荒波だらけの人生を突き進んでいく物語になるという。「