楽天の中島大輔外野手（24）が9日、日本ハム戦の試合前練習で、新設された左翼フェンスエリアの「アイリスオーヤマレフトホームランゾーン」へ伸びる打球を想定した練習に励んだ。チームは前夜の同戦に0│1で敗れ、連勝が4でストップ。先発の古謝が9回完投したが同ゾーンへ飛び込むカストロのソロ一発に泣いた。中島は「グラブに当たった。あの1点で負けたので、古謝に申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱい」と語った。