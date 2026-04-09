尾崎正直氏自民党旧二階派の若手有志議員が、国土強靱化の推進を目的とする新たな勉強会を22日に発足させることが分かった。災害に強い国づくりを目指す国土強靱化は、派閥を率いた二階俊博元幹事長の持論で、政策を継承する狙いがある。関係者が9日、明らかにした。名称は「次世代国土強靱化勉強会」。発起人に尾崎正直官房副長官や中野英幸総務政務官ら衆院当選3回、参院当選2回以下の議員が名を連ねた。初会合には関連施策