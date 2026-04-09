政府と与野党による「社会保障国民会議」の実務者会議が８日、国会内で開かれた。今回から日本保守党が加わり、食料品の消費税減税を巡りレジシステムのメーカーや市場関係者から聞き取りを行った。メーカーからは税率変更に伴う改修作業に「１年程度を要する」との見方が示され、エンジニアの人員不足を訴える声もあった。大手スーパーなどで導入されているレジシステムは、在庫管理や会計などのシステムと結び付いているケー