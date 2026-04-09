京都・南丹市で3月23日に行方不明になった男子児童が通う小学校では、入学式が行われました。南丹市立園部小学校に通う11歳の安達結希さんは、3月23日、父親が学校の敷地内の駐車場に送り届けた後、行方不明となりました。不明から2週間が過ぎる中、安達さんが通っていた小学校では、安達さんと同学年の6年生と新入生が出席して入学式が行われ、警察官やボランティアなどが登校する児童を見守りました。市の教育委員会は2026年度中