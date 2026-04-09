世界の一流は、部下との関係をどう築いているのか。元Googleの人材開発責任者で起業家のピョートル・フェリクス・グジバチさんは「世界の一流の上司が部下との『関係』を重視しているのは、そこに信頼や信用、尊敬がなければ、『関係性』だけの結び付きになるからだ」という――。※本稿は、ピョートル・フェリクス・グジバチ『世界の一流は「部下」に何を教えているのか』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したも