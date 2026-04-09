アルツハイマー病の新薬「レカネマブ」はどのような効果があるのか。認知症専門医の繁田雅弘さんは「新薬は認知症の進行を遅らせる効果があるとされているもので、完治するわけではない。また、高額な費用以上に患者やその家族に対してリスクがある」という――。※本稿は、安藤なつ（メイプル超合金）、繁田雅弘（認知症専門医）『知っトク認知症 家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門』（KADOKAWA）の一部を再編集したもの