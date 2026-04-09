病気になりやすい血液型は何か。大阪大学名誉教授の深瀬浩一さんは「何らかの細菌やウイルスが細胞に侵入する際には、ABO式血液型のA抗原・B抗原・H物質といった糖鎖の一種が足がかりとして利用されている。たとえば、A抗原を受容体として利用するウイルスがあるとすれば、A抗原をもたないB型やO型の人には感染しにくい」という――。※本稿は、深瀬浩一『血液型でわかる 病気とケガのリスク』（宝島社）の一部を再編集したもので