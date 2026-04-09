全日本プロレス春の祭典「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ、４月１２日、後楽園で開幕）」Ｂブロックに青柳優馬（３０）が欠場したサイラスに代わって出場することが９日、発表された。団体は前日８日に、本人と連絡が取れない状況が続いていたことや、搭乗が予定されていた航空券がキャンセルされていることを理由にサイラスの欠場を発表。この日都内で行われた会見には、代替選手として優馬が登場した。昨年１１月、静岡・沼