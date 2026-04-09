パイレーツは８日（日本時間９日）、有望株ランキング全体１位のコナー・グリフィン内野手（１９）と２０３４年までの延長契約を結んだと発表した。９年総額１億４０００万ドル（約２２２億６０００万円）で、球団史上最大の契約だという。グリフィンは２０２４年ドラフトの全体９位指名で入団。昨季は２Ａなどのマイナーリーグで計１２２試合に出場し、打率３割３分３厘、２１本塁打、９４打点、６５盗塁を記録してマイナー年