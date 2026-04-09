ステーキチェーンのペッパーランチは、4月22日（水）から5月10日（日）までの計19日間、ゴールデンウィーク期間を含む「ステーキキャンペーン」を実施する。本キャンペーンでは、昨年好評を博したゴールデンウィーク特別企画を今年も開催。限定サイズ「ワイルドジューシーステーキ110g」を税込980円の特別価格で提供するほか、150g・200g・300g・450gのワイルドジューシーステーキやカットステーキ110gを特別価格で提供する。【画