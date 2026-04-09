作新学院（栃木）を１６年夏の甲子園で５４年ぶりの優勝に導いた小針崇宏氏（４２）が、今月から監督に復帰したことが９日までに明らかになった。小針氏は０６年に就任し、これまでに春夏通算１５度の甲子園出場を果たした。昨年５月には不適切な指導があったとして、６月９日から同年１２月８日まで謹慎処分を科され、それに伴ってＯＢでコーチの佐藤充彦氏が新監督に就任していた。謹慎処分の終了後、小針氏は指導者として