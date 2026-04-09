洋食屋ルーアンのエビカツ（2420円）城下カフェ（岡山髙島屋）岡山・北区 2025年、惜しまれつつ閉店した岡山市の人気洋食店の味が、市内の喫茶店で復活しました。かつての常連客らがその味を懐かしんでいます。 岡山市の岡山髙島屋3階にある「城下カフェ」。 こちらのランチメニューでいま、人気を呼んでいるのが、プリップリのエビをサクサクの衣で包んだ、エビカツです！ （城