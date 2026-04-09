◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝４月９日、栗東トレセンＧ１連勝を狙う昨年の２歳女王スターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は７枠１５番に決定。０８年レジネッタを最後に勝ち馬は出ていないが、高野調教師は「与えられた枠でジョッキーに任せます」と淡々と受け止めた。近年のトレンドともいえる阪神ＪＦからの直行。過去５年で【３・３・０・４】と圧