テレビ局を退社してフリーになったアナウンサーが、雰囲気ガラリなモデル姿をアップした。９日までに自身のインスタグラムに「春はイメチェン。やうやう短くなりゆく襟足」とつづったのは、１月末をもってＡＢＣテレビを退社した東留伽アナウンサー。「つまりショートおすすめだよって話です！！甘くもクールにもなる。知的で色気も出せる。そしてセットも楽！乾くの一瞬！！片手で洗える！！（？）ショートにしてアナウンサ