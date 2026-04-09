カンテレの橋本和花子アナウンサー（27）が8日、自身のXアカウントを開設した。【写真】カンテレ橋本和花子アナ、X初投稿でビールをグビグビ初の投稿では「X始めました！拡散お願いします」と第一声。「関西テレビアナウンサーの橋本和花子です仕事面では野球実況や、とれたてっ！の衣装を、プライベートは好きな海外旅行の思い出話などを綴れたらと思っています」と自己紹介した。そして、タンクトップ姿で大きなビールジ