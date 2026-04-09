NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。ロッテは八木彬投手を登録し、廣畑敦也投手を抹消しました。5年目右腕の八木投手はこれが今季初昇格。昨季は一軍で自己最多の27試合に登板しました。今季はここまでファームの4試合(うち1試合は先発)に登板。9回と2/3を投げ防御率2.79としています。抹消となったのは、同じく5年目右腕の廣畑投手。直近登板は前日8日のオリックス戦です。この試合では、5点ビハインドで迎えた7回に2番手として