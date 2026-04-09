建設、不動産の業界団体から報告を受けた金子国交相（中央）。右は日本建設業連合会の宮本洋一会長＝9日午前、国交省日本建設業連合会とマンション販売の業界団体である不動産協会は9日、中東情勢の悪化などによる資材価格の高騰や建設業の人手不足といった課題に対応するため、協議体を設置すると金子恭之国土交通相に報告した。協議体の設置時期は未定だ。昨年11月に不動産協会が日本建設業連合会に課題の協議を提案した。国