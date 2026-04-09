28年ぶりのリーグVを狙うDeNAは、現在3勝8敗、借金5で5位タイ。厳しいスタートとなった。相川亮二新監督（49）は「1番・牧」を旗印に、10日からの本拠地広島3連戦で反撃を期す。牧は11試合で打率・341、と好調。だが、自身がこだわる打点は4と少ない。打線は打撃10傑に牧（2位）、宮崎（5位）、度会（10位）と3選手が入るが、まだつながりが本格化しないところが厳しい点だ。SNS上では「打線よりも投手陣が心配」「1番牧