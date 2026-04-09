NHKは9日、2028年大河ドラマの制作・主演発表会見を実施。幕末から明治にかけて活動した英語通訳、翻訳家のジョン万次郎を題材とした、その名も「ジョン万」というタイトルと、俳優の山〓賢人（31）が主演を務めることを発表した。山〓は「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど、本当に魅力的な人で、これからジョン万次郎さんの人生を1年懸けて、ドラマを作っていけることが幸せです。楽しみにしていてください」と、笑顔で話