大阪の催事で見つけた「訳あり品」の円銀（明治時代から大正時代にかけて発行された「一円銀貨」）が、購入後に「取り出せない」ことが判明―。貨幣マニアによる嘆きがXに投稿されると、「熱で溶かしてギリギリのところで救いたい…！」「冷凍庫で冷やしてから叩けば割れるかな？」など様々な角度から取り出し方をアドバイスする声が集まり、7000件を超える“いいね”が寄せられました。【写真】明治期の1円銀貨……封印されて「取