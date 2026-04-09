「数億年ぶりのデート」と感じるほど久しぶりだった夫婦ランチに向け、パジャマ姿から本気メイクで華やかなデート仕様へと変わっていく――。そんな動画がInstagramで反響を呼びました。投稿したのは、きゃなりんさん（@kitawacky）。夫から突然、特別なランチデートに誘われ、本気でメイクを仕上げていく様子には2.7万件のいいねが寄せられ、「これは気合い入る」といった声も上がりました。【動画】夫から特別なランチデートに誘