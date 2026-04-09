5速MT×ターボエンジンの軽スポーツカーはアツすぎる！モビリティビジネスのグローバル商社であるSPKは2026年3月19日、ダイハツのエントリー軽コンパクトカー「ミライース」をベースにしたコンプリートカー「ミライース tuned by D-SPORT Racing（以下、ミライースDSR）」を正式に発表しました。限定100台の抽選販売という希少なモデルは、発表と同時にクルマ好きたちの間で大きな話題を呼んでいます。【画像】超カッコいい！