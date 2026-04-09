反則金未納は刑事手続きへ移行のおそれ警察は悪質な未納者の追跡捜査を強化！埼玉県警は2026年3月25日、交通違反の反則金を納付せず、警察からの出頭要請にも応じなかったとして、埼玉県川口市に住む自称アルバイトの男（61歳）を道路交通法違反の容疑で逮捕したと発表しました。男は2024年1月22日の午前9時半頃、川口市内で原付バイクを運転した際、道路標識によって右折が禁止されている場所で右折した疑いが持たれていま