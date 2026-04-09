あたたかい空気が流れ込んだ影響で、オホーツク海側を中心にすでに春の陽気となっています。４月９日は全道的に５月から６月並みの暖かさとなりました。木の幹から覗く、小さな桜の花ー。北海道・函館市の五稜郭公園で撮影された映像です。暖かい日差しを受けて、春が訪れていました。午後３時までの最高気温が１９.８ ℃と、すでに春の陽気となっている北見市でも花が咲きはじめていました。