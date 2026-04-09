ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。今季最初の海外メジャー「マスターズ」のパー3コンテストで、キャディを務めた人気コメディアンで俳優のケヴィン・ハート（米国）がギャラリーからの喝采を浴びた「一打」を動画で投稿した。【動画】さすがは人気コメディアン失敗しても大歓声！「マスターズ」前日の名物イベントとなっているパー3コンテスト。選手は家族や子供をキャディに、和やかな雰囲気でプ