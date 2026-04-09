10日、薩摩地方は朝から夕方にかけて雨が降り、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。落雷や急な強い雨に注意が必要です。夜は次第に雨がやみ、曇り空に変わる見込みです。大隅地方は日中いっぱい雨や雷雨となり、雨脚が強まる所がありそうです。夜は雨のやむ所が増え、朝より気温が下がるため気温差に注意してください。種子島地方は夕方から雨や雷雨、屋久島地方は断続的に雨や雷となるでしょう。奄美地方は北部でにわか雨や雷