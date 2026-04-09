LINEマンガがきょう9日、サービス開始13周年を記念した参加型企画「推しマンガ総選挙」を開始した。投票期間は4月22日まで。【漫画】人気作『ゴッドオブキラーズ』衝撃の第一話とは？同企画は、ユーザーがテーマごとに“推しマンガ”へ投票するイベントで、全13テーマを用意。俳優の風間俊介が選んだ「心に刺さった名言マンガ」や、ダンス＆ボーカルグループ超特急のアロハ、リョウガが考案した「展開が超特急なマンガ」など、