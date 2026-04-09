9日午前、新潟県上越市の事業敷地内で送電線の鉄塔の部品交換作業を行っていた大分県の44歳男性が約13メートル下の地面に転落して死亡しました。警察が事故原因について詳しく調べています。 死亡したのは、大分県竹田市の会社員・廣島大輔さん(44)です。 9日午前9時ごろから、上越市頸城区西福島の事業所敷地内で、作業員8人で送電線の鉄塔の部品交換作業を行っていましたが、午前9時55分ころ、鉄塔上で作業をしていた廣