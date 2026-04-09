サンリオの創業60周年を記念して、2021年より日本各地を巡回してきた「サンリオ展」が、新たなコンテンツを携えてさらにパワーアップし、東京・六本木へと帰ってきた。「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」は、きょう9日から6月21日まで、六本木ヒルズ森タワー52階にある「森アーツセンターギャラリー」にて開催。サンリオの60年を超える歴史を辿ると同時に、「カワイイ」文化がどう成長していったか。その裏