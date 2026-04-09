◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)ドジャースの大谷翔平選手は今季2度目の二刀流で6回1失点で勝ち負けつかず。大谷選手がの帽子には「MR」の文字が記され、チームメートに対する敬意を語りました。ドジャースで共にプレーするミゲル・ロハス選手の父親が亡くなり、それを受けロハス選手は前日のブルージェイズ戦を欠場しました。それでもロハス選手はこの日の試合で「9番・ショート」で復帰