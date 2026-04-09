国立看護大学校の開校25周年記念式典であいさつされる紀子さま＝9日午前、東京都清瀬市秋篠宮妃紀子さまは9日、東京都清瀬市の国立看護大学校を訪れ、開校25周年の記念式典に出席された。あいさつで、大学校が2100人を超える看護師、助産師を送り出してきたことに触れ「今後も災害や感染症への対応をはじめ、より高度な専門性のニーズにも応える教育と研究が進められるよう期待しています」と述べた。式典は、学生ら約400人が