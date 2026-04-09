鹿児島県によりますと、今月5日までの1週間で報告された県内のインフルエンザの患者数は96人で、前の週から124人減少しました。 1医療機関あたりの患者数は1.68人で、5週連続で減少しています。 一方、はしかは、今年に入っていから今月8日までに、県内で27人が感染して、2008年以降で最多となっています。 はしかの感染力は強く、予防対策として予防接種が最も有効 はしかの感染力は強く、免疫を持っていない人が感染すると