桜が例年より早い満開を迎えている北陸地方。明日10日(金)は広い範囲で雨が降り一時雨脚の強まる所があるでしょう。11日(土)から12日(日)は晴れて気温は20℃を上回り初夏の陽気に。お花見は今週末がラストとなりそうです。来週にかけても気温の高い傾向が続き、晴れる日は汗ばむ陽気になる日も出てきそうです。まだ体が暑さに慣れていない時期のため、急な暑さに注意しましょう。10日(金)は広く雨午後を中心に一時雨脚の強まる所