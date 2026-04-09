イラン情勢を睨みながらの展開が続く＝東京為替概況 米国・イスラエルとイランとの2週間の停戦合意を受けて、昨日の海外市場で157.89円までドル売りが進んだ。その後158円台後半まで上昇して、東京朝を迎えるともみ合いを経てドル高円売りが強まった。イスラエルによるレバノンのシーア派武装組織ヒスボラへの攻撃が激化していることで、停戦継続への警戒感が広がり、ドル円は158.95円まで上値を伸ばした。